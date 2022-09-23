В ЖК «Все Свои» открылась первая в регионе «комната впечатлений»

Фото предоставлено СК Семья

СК «Семья» впервые в Краснодарском крае запустила в ЖК «Все Свои» «комнату впечатлений», которая на стадии строительства демонстрирует жилой комплекс и квартиры в виртуальной реальности. Разработка представляет собой интерактивную 3D-презентацию на Touch Screen с полным взаимодействием и погружением в VR-технологии. Главная цель «комнаты впечатлений» – создать площадку для тест-драйва жизни в новой квартире еще на этапе строительства.

Виртуальная прогулка совершается в комфортных условиях – уютная мягкая мебель, приятная для глаз подсветка. С помощью джойстика можно прогуляться по территории двора-парка, постоять на пешеходном мосту, подойти к школе и детскому саду, рассмотреть тренажеры в зоне воркаут. Затем подняться на любой этаж, выбрать планировку и загрузить виртуальную прогулку по квартире с уже готовым дизайном и мебелью.

Фото предоставлено СК Семья

- ”Комната впечатлений” – это сразу пять удобных функций: архитектурный макет, виртуальная прогулка по двору и окружающей территории, шахматка, выбор квартиры и просмотр ее в 3D, интерактивная карта района. По сравнению с обычным макетом, клиенты видят жилой комплекс в разное время суток, могут выбрать сторону света и даже вид из окна, не посещая строительную площадку. Побывать на презентации могут все желающие по предварительной записи, – поделилась коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

ЖК "Все Свои" расположен в центральном районе Краснодара на ул. Колхозной, в настоящий момент строятся пять домов. «Все Свои» – единственный жилой комплекс в центре Краснодара со школой и детским садом на территории, соцобъекты начнут работать в 2023 году, а дома будут сданы в 3 квартале 2024 года. В комплексе для жителей служат современные технологии: Face ID, видеодомофоны с управлением через приложение, телеметрия, три уровня безопасности. Во дворе жилого комплекса предусмотрен целый парк с игровыми, спортивными и прогулочными комплексами, зонами отдыха, фотозоной и площадкой для проведения мероприятий. С июля комплекс занимает первое место по потребительским качествам среди краснодарских ЖК в рейтинге «ТОП новостроек Краснодарского края», опубликованном на портале Единый ресурс застройщиков.