Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова

Владимир Рунов Фото: t.me/kondratyevvi

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова. Глава региона обратился к родным и близким героя труда региона в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, Владимир Викторович внес неоценимый вклад в развитие кубанской публицистики, передавал опыт и основы мастерства молодому поколению.

- Владимира Викторовича знали не только в регионе, но и в России. Он писал книги про наш край, занимался общественной деятельностью. Долгое время возглавлял региональный телеканал, работал в профильных вузах, был профессором Краснодарского государственного института культуры. Мы были знакомы лично, общались во время встреч с журналистами, несколько раз он брал у меня интервью. Мои искренние соболезнования родным и близким Владимира Викторовича. Он навсегда останется в наших сердцах как настоящий профессионал и образец преданности своему делу, - написал глава региона в своем telegram-канале.

Заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова не стало в пятницу, 23 сентября. В мае ему исполнилось 85 лет. Церемония прощания с кубанским журналистом состоится 26 сентября, о ее времени и месте будет известно позже.