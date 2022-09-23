Участники акции собрались на Главной городской площади Фото: кадр из видео

Митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошел в Краснодаре. Акция #СвоихНеБросаем собрала сотни участников на Главной городской площади.

К 15:00 в центре кубанской столицы встретились депутаты, руководители и представители ветеранских и общественных организаций, лидеры общественного мнения, молодежь и неравнодушные жители края. Участники подняли флаги РФ и полотна со знаком «Z», поддерживая референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, 23 сентября стартовало голосование на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На Кубани в 10:00 открылись избирательные участки для жителей, временно прибывших в край из этих регионов.