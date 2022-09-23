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Общество23 сентября 2022 13:27

На журналистском форуме в Сочи минутой молчания почтили память Владимира Сунгоркина

Главный редактор "Комсомольской правды" был постоянным спикером масштабной дискуссионной площадки профессионального сообщества
Ангелина НАЗАРЧУК
Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет.

Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет.

В Сочи стартовал форум современной журналистики «Вся Россия-2022». На курорт прибыли более тысячи журналистов из регионов России и других стран. Форум начали с минуты молчания в память о Владимире Сунгоркине. С этим предложением выступил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Главный редактор «Комсомольской правды» был постоянным спикером масштабной дискуссионной площадки профессионального сообщества. Он регулярно делился с коллегами своим успешным опытом медиаменеджера. Редакторы многочисленных СМИ в стране считали его лучшим в своем деле.

Владимир Сунгоркин также был отмечен наградами Союза журналистов: «Золотое перо» и «Легенда российской журналистики».

Напомним, Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет во время экспедиции на Дальнем Востоке.