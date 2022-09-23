В Краснодаре частично ограничат движение для проведения мероприятий в честь Дня города Фото из архива КП

В Краснодаре частично ограничат движение для проведения мероприятий в честь Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Так, с 21:00 23 сентября до 6:00 24 сентября в городе перекроют участок улицы Красноармейской - от Длинной до им. Буденного. В это время водители не смогут проехать на участке улицы им. Буденного – от Красной до Красноармейской.

С 6:00 24 сентября до финала концерта «Мы вместе» движение ограничат на участке улицы Красноармейской - от Длинной до Кузнечной. На этот период частично перекроют и улицу им. Буденного - от Красной до им. Седина.

Частично изменится и маршрут общественного транспорта. Так, автобусы № 2Е и № 45 проследуют в объезд.

Автобусы № 2Е будет курсировать от улицы им. Дзержинского по Красной, Северной, Октябрьской и Мира. По такому же пути транспорт поедет обратно.

Автобусы № 45 от ж/д вокзала поедут по улицам Мира, Красноармейской, им. Чапаева, им. Янковского, Северной и далее по маршруту. Обратно, в сторону ж/д вокзала, маршрут не изменится.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре временно перекрыли часть одной из полос по улице Захарова. Водители не смогут проехать здесь до 28 сентября.