Эксперты Управления Росреестра Кубани рассказали об онлайн-сервисе по поиску земли для жилищного строительства

Онлайн-сервис для поиска участков создан на платформе «Публичной кадастровой палаты» Фото из архива КП

Росреестр в июле 2021 года запустил онлайн-сервис «Земля для стройки», созданный на платформе «Публичной кадастровой палаты». Пользователи ресурса могут самостоятельно найти землю под жилищное строительство. Эксперты Управления Росреестра Кубани рассказали, как пользоваться онлайн-ресурсом и выбрать нужный участок.

Так, свободные земли предложены в 31 муниципалитете региона. Чтобы найти участок, необходимо зайти на сайт Публичной кадастровой палаты, в строке поиска указать «Жилищное строительство», ввести в поиск номер региона, поставить двоеточие и звездочку.

После завершения сервис покажет на карте свободные участки, их площадь, адрес, категорию земель, форму собственности и наличие инженерных сетей.

Чтобы оформить право собственности на участок, необходимо заполнить форму обращения, связанную с конкретным объектом. После этого документ отправляется в уполномоченный орган нажатием на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.

Сервис «Земля для стройки» создан ведомством с целью наибольшего вовлечения в оборот неиспользуемой государственной и муниципальной земли для жилищного строительства. Цифровой сервис – помощник гражданам, инвесторам и застройщикам. Новая система позволит эффективнее управлять землей и недвижимостью, увеличивать объемы строительства и инвестиций.

- В настоящее время во всех регионах РФ активно проводится совместная работа органов исполнительной власти и Росреестра по выявлению участков, пригодных для жилищного строительства», - отметил председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Краснодарскому краю Виктор Колодяжный.