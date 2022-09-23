На Главной городской площади Краснодара собрались более 15 тысяч жителей региона Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 15 тысяч человек поучаствовали в акции #СвоихНеБросаем в Краснодаре. Мероприятие в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошло в пятницу, 23 сентября, на Главной городской площади.

Участниками стали 15 тысяч 300 жителей региона. Акция собрала депутатов, руководителей и представителей ветеранских и общественных организаций, лидеров общественного мнения, молодежи, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Подавляющее большинство жителей четырех освобожденных территорий считают себя русскими. Пусть люди Донбасса и Новороссии сами определят свое будущее. По всем международным законам у них такое право есть. А мы со своей стороны готовы помочь им восстанавливать мир, быт и укреплять гражданское общество, - обратилась к участникам мероприятия председатель краевой Общественной палаты Любовь Попова.

Напомним, референдумы в ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ начались 23 сентября. На Кубани для жителей этих регионов, временно находящихся в крае, организовали избирательные участки. Все участники голосования сделают выбор до 27 сентября.