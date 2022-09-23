В Сочи прошла конференция по вопросам госзакупок

«Государственный заказ – двигатель конкуренции» прошел в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи прошла конференция «Государственный заказ – двигатель конкуренции». Ее главной темой стало усовершенствование системы госзакупок.

- За последние три года объем закупок в сфере инвестиций вырос в 4,5 раза. В 2018 году он составлял 16 миллиардов рублей, в этом – 75 миллиардов. В рамках «бюджета развития» в 2023 году закупки составят более 110 миллиардов рублей. В условиях санкционных ограничений важно максимально использовать возможности, которые в этом году законодательно закреплены в сфере регулирования закупок, - сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Уточняется, что система госзакупок - ключевой инструмент управления государственными финансами. Он напрямую влияет на социально-экономическое развитие страны и регионов.

Также на открытии мероприятия присутствовали мэр Сочи Алексей Копайгородский и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский.