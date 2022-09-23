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Общество23 сентября 2022 15:52

В Краснодаре пропал 31-летний мужчина

О его местонахождении ничего неизвестно уже три дня
Мария ЧАЛАЯ
Пропал 31-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

Пропал 31-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Краснодаре пропал 31-летний мужчина. Его разыскивают уже три дня.

- Мужчина среднего роста – 175 сантиметров и среднего телосложения. У него темно-русые волосы и серо-голубые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что молодой человек был одет в черную водолазку, синюю спецодежду и темно-синие кроссовки.

Для оповещения о местонахождении 31-летнего мужчины или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.