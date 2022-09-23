На побережье Черного моря прошли 17-е летние спортивные игры НК «Роснефть»

Фото предоставлено ООО «РН — Морской терминал Туапсе»

Яркий спортивный праздник прошел на днях в Туапсинском районе. Здесь состязались сотрудники нефтяной компании «Роснефть». Это мероприятие является одним из ключевых элементов корпоративной программы поддержки спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Соревнования для нефтяников уже стали традицией - летние игры проводятся в 17-й раз.

- Основные задачи, которые выполняет социально значимая компания в регионе - это, конечно, забота о здоровье людей, - сказал и.о. главы Туапсинского района Сергей Сидоренко на церемонии открытия.

На летние игры собрались более 300 атлетов из разных уголков России - от Брянска до Комсомольска-на-Амуре. Кубань на спартакиаде представляла команды сотрудников «РН - Туапсинский НПЗ» и «РН-Морской терминал Туапсе».

Фото предоставлено ООО «РН — Морской терминал Туапсе»

Участники оспаривали первенство в десяти видах спорта, таких как легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, бильярд, перетягивание каната, шахматы.

- Я очень люблю шахматы за непредсказуемость, - говорит шахматистка ООО «РН-Морской терминал Туапсе» Екатерина Турцева. - Несмотря на классические комбинации, всегда случаются новые, острые ситуации. И здесь важно принимать порой неординарные решения, чтобы выйти победителем. Это учит не робеть перед сложностями, которые бывают и в работе.

Как признаются участники летних игр НК «Роснефть», блестящие результаты всегда закономерны, если на предприятии созданы условия для занятий спортом. Нефтяники в Туапсе могут тренироваться бесплатно, для них арендуются тренажерные залы и игровые площадки. Кроме того, закуплен необходимый инвентарь и форма.

- Для каждого из нас физкультура - это часть жизни, - признаются сотрудники «РН-Туапсинский НПЗ» и ООО «РН-Морской терминал Туапсе». - Возможность быть активным, развиваться, совершенствоваться - это и есть главная мотивация для каждого нефтяника.