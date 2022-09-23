В Краснодаре отметили юбилей Министерства юстиции. Фото: пресс-служба ЗСК.

На Кубани отметили 220-летие Министерства юстиции. Торжество прошло в Краснодаре в филармонии имени Г. Пономаренко.

- Ведомство является одним из важнейших для страны. Оно определяет характер текущей правовой политики России. Вы обеспечиваете верховенство закона и единство правового пространства. Также заботитесь о развитии квалифицированной юридической помощи для граждан и правовой культуры, - сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Уточняется, что министерство остается ключевым звеном в централизованной системе органов страны. Оно ответственно за решение множества актуальных и значимых вопросов. В рамках мероприятия сотрудникам Минюста края вручили награды. В их числе были Благодарственные письма от ЗСК, медали и Почетная грамота.