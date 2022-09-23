На Кубани мужчину арестовали на 8 суток за призывы к несанкционированному митингу

В Усть-Лабинском районе мужчина расклеивал листовки против частичной мобилизации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани 40-летнего мужчину арестовали на 8 суток за призывы к несанкционированному митингу. Он расклеивал листовки против частичной мобилизации в Усть-Лабинском районе.

- Местный житель расклеивал листовки. Их содержание дискредитировало ВС РФ и политику президента России. В своем статусе в соцсетях злоумышленник разместил фотографию бумаги, на которой находился призыв к участию в несанкционированной акции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в отношении нарушителя составили административные протоколы. Также прошел суд. Он признал мужчину виновным, назначил арест на 8 суток и штраф в 30 тысяч рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы.