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Общество23 сентября 2022 18:10

В Краснодаре откроется экспозиция живописи и графики 27 сентября

На «Осенней краевой выставке» будут представлены работы членов Союза художников России
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре откроется «Осенняя краевая выставка»

В Краснодаре откроется «Осенняя краевая выставка»

Фото: Иван Макеев

В Краснодаре откроется экспозиция живописи и графики 27 сентября. Она пройдет в краевом выставочном зале изобразительных искусств. На «Осенней краевой выставке» будут представлены работы членов Союза художников России.

- Экспозиция поможет зрителю вникнуть в процесс создания картины. Также посмотреть на окружающий мир глазами художника и прочувствовать внутреннее эмоциональное состояние автора, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.

Уточняется, что свои работы представят более 30 авторов. Творчество каждого из них уникально.

«Осенняя краевая выставка» будет работать с 27 сентября по 9 октября 2022 года.