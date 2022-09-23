В Краснодаре откроется «Осенняя краевая выставка» Фото: Иван Макеев

В Краснодаре откроется экспозиция живописи и графики 27 сентября. Она пройдет в краевом выставочном зале изобразительных искусств. На «Осенней краевой выставке» будут представлены работы членов Союза художников России.

- Экспозиция поможет зрителю вникнуть в процесс создания картины. Также посмотреть на окружающий мир глазами художника и прочувствовать внутреннее эмоциональное состояние автора, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.

Уточняется, что свои работы представят более 30 авторов. Творчество каждого из них уникально.

«Осенняя краевая выставка» будет работать с 27 сентября по 9 октября 2022 года.