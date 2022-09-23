На улице Тихорецкой изменят движение. Фото: ya.ru/krd.ru

В Краснодаре изменят движение на участке улицы Тихорецкой. Новую разметку планируют нанести на этих выходных. Теперь выезд к Северному мосту станет двухполосным. Это поможет уменьшить пробки.

- Новую схему движения разработали при совместной работе с ГИБДД Краснодарского края. Будут сделаны более плавные полосы, также установят сигнальные столбики, которые разделят транспортные потоки, - сообщил заместитель главы города Владимир Архипов.

Уточняется, что изменения помогут уменьшить количество ДТП. На опасный участок дороги поступало много жалоб от жителей.

Кроме того, новая разметка оптимизирует движение на кольце. Она уменьшит пробки в районе улицы Тихорецкой.