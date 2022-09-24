На Кубани с начала 2022 года выдали более 20 млн льготных займов

На Кубани выдали более 20 миллионов льготных займов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани с начала 2022 года выдали более 20 миллионов льготных займов. Их объем увеличился более чем на 14 миллионов рублей, по сравнению с предыдущим годом, а количество – в 4,5 раза.

Краевой Фонд микрофинансирования в этом году предоставил самозанятым гражданам 67 займов. Их выдавали по льготным процентным ставкам от 1 до 3% годовых.

- Очень важно сегодня создавать благоприятные условия для развития малого предпринимательства и для самозанятых граждан. Также своевременно реагировать на внешнеэкономические изменения. Поэтому мы расширяем программы по обеспечению финансовых и нефинансовых мер поддержки, - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Уточняется, что самозанятым предоставляют льготные микрозаймы до 500 тысяч рублей. Они выдаются сроком до 36 месяцев под залог либо поручительство.

Кроме того, возможна отсрочка по оплате до 6 месяцев. Если собственного залогового имущества у представителя МСП недостаточно, можно воспользоваться поручительством Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

На Кубани количество самозанятых в 2022 году увеличилось на 66 % и составляет 254 тысяч человек.