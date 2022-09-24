Посетить ярмарки выходного дня можно с 8:00 до 15:00 Фото: krd.ru

Пять ярмарок выходного дня открылись в Краснодаре 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые площадки в субботу заработали по улицам Одесской вблизи дома № 48, Бургасской вблизи дома № 31/1, Восточно-Кругликовской около дома № 26, им. Героя Яцкова рядом с домом № 11 и им. Архитектора Ишунина около строения № 7, к. 1.

Посетить ярмарки можно с 8:00 до 15:00. Более 90 тонн овощей, фруктов, выпечки, кондитерских изделий, меда привезли кубанские фермеры для покупателей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре с 8 октября заработают 10 ярмарок выходного дня. Торговые площадки переходят на осенне-зимний режим работы.