В Краснодаре стоимость одного квадратного метра с 2016 года выросла на 106% Фото из архива КП

Краснодар и Сочи лидировали среди городов России по росту цен на жилье из-за прироста населения. Стоимость одного квадратного метра с 2016 года здесь выросла на 106% и 104% соответственно. Такие данные сервиса объявлений ЦИАН приводит РБК Недвижимость.

Так, с 2010 по 2021 год в краевом центре численность населения увеличилась на 32%. В Сочи прирост составил 34,2%. Третью строчку городов занял Ставрополь – здесь количество населения выросло на 37,3%. В связи с этим изменилась и ценник на «квадрат» - с 2016 по 2022 год прирост составил 95%.

На 72% за этот же период отмечено подорожание в Красноярске. Здесь численность населения увеличилась на 22%. А пятое место рейтинга занимает Тюмень. Количество жителей здесь выросло на 40,1%, а стоимость «квадрата» - на 40%.

- По данным Всероссийской переписи населения 2021 года, в городах страны с населением более 500 тысяч человек ключевым фактором изменения стоимости квартир выступает динамика численности населения, - отметил руководитель сервиса ЦИАН.Аналитика Алексей Попов. - Реальные доходы населения в период с 2016 по 2022 год оказались менее значимыми для роста цен на жилую недвижимость, чем миграционный приток в города и введение программы льготной ипотеки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи самый дешевый дом с видом на море стоит 6,9 млн рублей. Максимальный ценник достигает 1 млрд рублей.