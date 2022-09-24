Житель Кубани угнал на работе машину и уехал в другой район

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани мужчина угнал на работе машину и уехал в другой район. Теперь ему грозит уголовный срок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Кореновске. Местный житель припарковал около дома свой автомобиль. Но когда владелец вернулся, то не нашел здесь Lada Vesta. Хозяин тут же обратился в полицию, которая начала поиски машины.

Как выяснилось, на автомобиле уехал 36-летний рабочий. Хозяин дома и угнанной машины нанял его благоустроить двор. Находясь на рабочем месте, тот увидел открытую машину, сел за руль и умчал в другой район.

Мужчину удалось задержать в станице Выселки. Автомобиль уже вернули хозяину. Тем временем угонщику грозит уголовный срок – до пяти лет тюрьмы.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Крыловском районе работник автосервиса разобрал грузовик клиента и сдал на металлолом. Возбуждено уголовное дело.