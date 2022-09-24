Фото: admkrai.krasnodar.ru

Избирательные участки для голосования на референдумах жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей открылись в Краснодарском крае. Они распахнули двери в 10:00 в субботу, 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, что голосование продлится до вторника, 27-го числа. У жителей освобожденных территорий есть четыре дня, чтобы проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, что с 23 по 26 сентября избирательные участники работают с 10 до 18 часов, 27-го – с 10 до 16. Отдать свой голос смогут жители, которые предварительно оставили заявки для участия в референдуме.