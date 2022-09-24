Завершены поиски пропавшей без вести 20-летней девушки в Новороссийске

Девушку нашли Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Новороссийске завершены поиски пропавшей без вести 20-летней девушки. Анну Лысенко разыскивали почти две недели.

Девушка таинственно исчезла еще 12 сентября. Тогда она не вернулась домой и перестала выходить на связь. Близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и полиции.

Ориентировки распространялись в социальных сетях, а поиски продолжались. Спустя две недели Анну все же удалось найти.

- Найдена, жива. С ней все в порядке, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находилась девушка, волонтеры не уточняют.