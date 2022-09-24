В Крымске отменили празднования, посвященные дню города и района Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крымске отменили празднования Дня города и района. Они должны были пройти 24 и 25 сентября.

- Принято решение отменить мероприятия, приуроченные к этим датам, – написал в телеграм глава района Сергей Лесь.

Также он отметил вклад жителей в развитие Крымска и добавил, что в СКЦ пройдет фестиваль для детей. «Сказка-коляска» стартует в воскресенье, 25 сентября, в 11:00.

Отметим, что в этом году Крымск отметил 160-летие, а район – 98-летие.