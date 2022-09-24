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«Фермерские островки» откроются в магазинах Кубани. Они появятся в крупнейших торговых сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Сейчас определяются локации под «фермерские островки», прорабатывается ассортимент продукции, которая будет представлена покупателям. Также ведут поиск потенциальных операторов, которые в дальнейшем смогут получить помощь в рамках действующих программ поддержки предпринимателей, - подчеркнул руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Отметим, что новые островки позволят покупателям приобретать местную продукцию по доступным ценам. Первая точка появится в ближайшее время на проспекте Чекистов, 26/4. Она откроется в супермаркете «Магнит». Уже скоро подобные островки появятся в другой торговой сети – «Пятерочка».