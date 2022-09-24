Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2022 8:11

«Фермерские островки» откроются в магазинах Кубани

Они появятся в крупнейших торговых сетях
Алексей ГУК
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Фермерские островки» откроются в магазинах Кубани. Они появятся в крупнейших торговых сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Сейчас определяются локации под «фермерские островки», прорабатывается ассортимент продукции, которая будет представлена покупателям. Также ведут поиск потенциальных операторов, которые в дальнейшем смогут получить помощь в рамках действующих программ поддержки предпринимателей, - подчеркнул руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Отметим, что новые островки позволят покупателям приобретать местную продукцию по доступным ценам. Первая точка появится в ближайшее время на проспекте Чекистов, 26/4. Она откроется в супермаркете «Магнит». Уже скоро подобные островки появятся в другой торговой сети – «Пятерочка».