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Здоровье24 сентября 2022 8:13

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1104 человека, в том числе 130 детей

С выздоровлением выписали 2010 пациентов
Светлана ОВДЕЙ
Два пациента от осложнений болезни скончались Фото из архива КП

Два пациента от осложнений болезни скончались Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1104 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 130 детей, самому младшему из которых 17 дней. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре получено 378 положительных результатов, в Сочи - 60, в Тимашевском районе - 45, в Армавире – 41, в Новороссийске - 40 жителей, в Калининском районе - 34, в Динском – 32. 27 пациентов прибавилось в Кавказском муниципалитете, по 25 - в Каневском и Красноармейском, по 24 - в Тихорецком, Курганинском и Ейском, 23 - в Павловском, 22 - в Славянском.

В Белоглинском, Выселковском и Кореновском районах заболели по 20 человек, в Северском - 18, в Тбилисском - 16, в Приморско-Ахтарском - 14, в Туапсинском, Отрадненском и Крымском районах - по 13, в Староминском - 12, в Геленджике, Мостовском, Успенском и Усть-Лабинском - по 11.

- 10 зараженных зарегистрировано в Анапе, по 9 - В Новопокровском, Лабинском и Абинском районах, по 6 - в Гулькевичском, Ленинградском и Новокубанском, по 5 - в Кущевском, Темрюкском и Щербиновском, 4 - в Брюховецком, 2 – в Горячем Ключе, 1 - в Крыловском муниципалитете, - сообщили в краевом оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 13 пациентов. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 2010 человек. Два пациента от осложнений болезни скончались.