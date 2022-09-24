На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1104 человека, в том числе 130 детей

Два пациента от осложнений болезни скончались Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1104 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 130 детей, самому младшему из которых 17 дней. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре получено 378 положительных результатов, в Сочи - 60, в Тимашевском районе - 45, в Армавире – 41, в Новороссийске - 40 жителей, в Калининском районе - 34, в Динском – 32. 27 пациентов прибавилось в Кавказском муниципалитете, по 25 - в Каневском и Красноармейском, по 24 - в Тихорецком, Курганинском и Ейском, 23 - в Павловском, 22 - в Славянском.

В Белоглинском, Выселковском и Кореновском районах заболели по 20 человек, в Северском - 18, в Тбилисском - 16, в Приморско-Ахтарском - 14, в Туапсинском, Отрадненском и Крымском районах - по 13, в Староминском - 12, в Геленджике, Мостовском, Успенском и Усть-Лабинском - по 11.

- 10 зараженных зарегистрировано в Анапе, по 9 - В Новопокровском, Лабинском и Абинском районах, по 6 - в Гулькевичском, Ленинградском и Новокубанском, по 5 - в Кущевском, Темрюкском и Щербиновском, 4 - в Брюховецком, 2 – в Горячем Ключе, 1 - в Крыловском муниципалитете, - сообщили в краевом оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 13 пациентов. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 2010 человек. Два пациента от осложнений болезни скончались.