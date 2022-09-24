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Общество24 сентября 2022 8:21

60 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Сочи

Всего в регионе коронавирусом заболели 1104 человека
Светлана ОВДЕЙ
60 человек заболели коронавирусом за сутки в Сочи Фото: Олег ЗОЛОТО

60 человек заболели коронавирусом за сутки в Сочи Фото: Олег ЗОЛОТО

60 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Сочи. Всего в регионе заболели 1104 человека, сообщает краевой оперативный штаб.

В том числе болезнь подтвердилась у 130 детей. Известно, что самому младшему пациенту исполнилось 17 дней.

- На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 13 человек. С выздоровлением за сутки в крае выписали 2010 пациентов, - сообщили в региональном оперштабе.

Уточняется, что два человека от осложнений болезни скончались.