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Флаг Краснодара подняли на Главной городской площади. Сегодня мегаполис отмечает 229-ю годовщину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- История Краснодара, как и история страны, - это успехи и достижения с одной стороны, а с другой - трудности и испытания, которые краснодарцы всегда мужественно и честно преодолевали, - отметил и.о. главы города Максим Слюсарев.

Отметим, что поднимали флаг члены Почетного караула Екатеринодарского районного казачьего общества вместе с отрядом патриотического движения «Пост № 1». Размер полотна составил 150 кв.м.

Добавим, что установили символ краевой столицы на флагшток на Главной городской площади. Его высота – 42 метра.