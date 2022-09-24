Празднование 98-летия со дня основания муниципалитета отменили в Отрадненском районе Кубани

Праздник ко дню района и станицы отменен Фото: ИВан МАКЕЕВ

Празднование 98-й годовщины со дня основания муниципалитета отменили в Отрадненском районе Кубани. Не состоятся и мероприятия к 165-летию станицы Отрадной. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Праздник, который должен был пройти 24 и 25 сентября, отменен в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

- В период, когда проходит специальная военная операция на Украине, когда российские военные, в том числе и наши земляки, ценой собственных жизней отстаивают интересы государства и защищают безопасность каждого из нас, проведение торжественных мероприятий недопустимо, - отметили в администрации муниципалитета.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Крымске отменили празднования, посвященные дню города и района. Они должны были пройти 24 и 25 сентября.