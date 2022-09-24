Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Сочи разыскивают подозреваемого в убийстве знакомого. Информацию о произошедшем преступлении начали распространять в социальных сетях.

Предположительно, 33-летний приезжий из Омска выпивал со своим 35-летним знакомым. В какой-то момент он набросился с ножом на приятеля и ударил несколько раз.

Произошедшее убийство «КП» - Кубань» подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Подозреваемого мужчину сейчас разыскивает полиция.

- Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.