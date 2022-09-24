Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Сочи станет городом-госпиталем. Об этом заявил глава курорта Алексей Копайгородский.

Мэр города отметил, что администрация наладила связь с военным комиссариатом города.

- Мы готовы оказать содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов, – добавил Копайгородский.

В ближайшее время на курорте увеличится количество патриотических акций и сократится число развлекательных мероприятий.

- Сегодня мы готовы возродить традиции города-госпиталя, которые прославили Сочи в годы Великой Отечественной войны, – подчеркнул мэр города.

Он отметил, что здравницы Сочи готов к приему защитников Родины. Уже сейчас администрация города занимается резервом мест для реабилитации военнослужащих.