В Адыгее мобилизованные и контрактники получат по 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Адыгее мобилизованные и контрактники получат по 100 тысяч рублей. Постановление о единовременной выплате опубликовали 23 сентября на официальном сайте администрации республики.

Так, в документе говорится установить выплату гражданам, постоянно или преимущественно проживающим в Адыгее, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы в Майкопском артиллерийском дивизионе им. Х. Андрухаева, формируемом войсковой частью №13714, убывающим в зону проведения спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

- Установить выплату гражданам, постоянно или преимущественно проживающим на территории Республика Адыгея, убывающим на военную службу по мобилизации в ВС РФ, - также прописано в постановлении.

Уточняется, что выплаты назначаются и выплачиваются Министерством труда и социального развития Адыгеи.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября.