Награды вручили почетным жителям Краснодара в честь Дня города Фото: пресс-служба городской администрации

Награды вручили почетным жителям Краснодара в честь Дня города. Мероприятие прошло в Муниципальном концертном зале, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Знаки «Почетный гражданин Краснодара», медали «За заслуги» и Почетные грамоты администрации и городской Думы Краснодара вручили и.о. мэра краевого центра Максим Слюсарев и председатель городской Думы Вера Галушко.

- Сегодня мы поздравляем людей, которые создавали Краснодар, прославили его и продолжают делать город еще более прекрасным. Город двигается вперед и развивается, у нас рекордные объемы социального строительства. И все это невозможно без людей, которые писали славные страницы истории города. Сегодня мы чествуем вас, чествуем Краснодар в его день рождения, с праздником всех! – обратился к участникам награждения Максим Слюсарев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что флаг Краснодара подняли на Главной городской площади. В краевом центре 24 и 25 сентября отмечают 229-ю годовщину со дня основания.