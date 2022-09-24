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Общество24 сентября 2022 12:18

Почти 4,5 тысячи человек посетили концерт «Мы вместе» в Краснодаре ко Дню города

Творческие коллективы выступили на Главной городской площади
Светлана ОВДЕЙ
Концерт посетили почти 4,5 тысячи зрителей Фото: krd.ru

Концерт посетили почти 4,5 тысячи зрителей Фото: krd.ru

Почти 4,5 тысячи человек посетили концерт «Мы вместе» в Краснодаре. Мероприятие в честь 229-й годовщины со дня основания краевого центра прошло на Главной городской площади.

Для зрителей выступили городские и краевые творческие коллективы.

- Программа, посвященная 229-й годовщине со дня основания Краснодара, объединяющая горожан, была подготовлена с акцентом на историю и традиции столицы Кубани, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На Главной городской площади выступили городские и краевые творческие коллективы Фото: krd.ru

На Главной городской площади выступили городские и краевые творческие коллективы Фото: krd.ru

Кроме вокальных и танцевальных номеров, для зрителей концерта подготовили поздравительную видеооткрытку с обращением краснодарцев разных возрастов, профессий и национальностей.

Напомним, в субботу, 24 сентября, на Главной городской площади подняли флаг Краснодара. Полотно установили на флагшток члены Почетного караула Екатеринодарского районного казачьего общества вместе с отрядом патриотического движения «Пост № 1».