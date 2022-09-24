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Остановка авторства Церетели пострадала из-за мощных ливней в Сочи. Они спровоцировали движение грунта.

Напомним, что очевидцы сообщали о частичном разрушении остановки на Новороссийском шоссе накануне. Она была создана по проекту Зураба Церетели в 1960 годах.

По словам горожан, остановка рухнула в овраг. Он образовался из-за залповых ливней и последующего движения грунта.

- В результате обильных осадков 13 сентября активизировались оползневые процессы на Новороссийском шоссе в районе санатория «Мыс Видный» и санатория «Победа», которые в настоящий момент продолжаются, – рассказали в мэрии курорта.

Из-за движения грунта на участке ограничено движение автомобилей и изменена схема движения общественного транспорта.