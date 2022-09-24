Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2022 14:00

В Анапе неизвестные отрезали мизинец охраннику, который мешал им искать закладку

Полиция ищет преступников
Алексей ГУК
Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Эта история случилась на курорте минувшей ночью. Во время работы охранник заметил двух подозрительных парней.

- Неустановленные лица рылись в клумбе. Заметив это, охранник попытался их прогнать, – рассказали в пресс-службе МВД России по городу Анапе.

Но словесная перепалка быстро переросла в драку. По словам очевидцев, во время конфликта нападавшие достали нож и отрезали охраннику часть мизинца.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители занимаются поиском преступников.