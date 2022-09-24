В Анапе неизвестные отрезали мизинец охраннику, который мешал им искать закладку

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Эта история случилась на курорте минувшей ночью. Во время работы охранник заметил двух подозрительных парней.

- Неустановленные лица рылись в клумбе. Заметив это, охранник попытался их прогнать, – рассказали в пресс-службе МВД России по городу Анапе.

Но словесная перепалка быстро переросла в драку. По словам очевидцев, во время конфликта нападавшие достали нож и отрезали охраннику часть мизинца.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители занимаются поиском преступников.