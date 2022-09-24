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Происшествия24 сентября 2022 16:39

Учителя физики, который схватил ученика за горло, уволили из краснодарской школы

Он остался без работы после появления записи в соцсетях
Андрей ВАСЬЮЧИК
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Учителя, который схватил ученика за горло, уволили из школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- По результатам педагогического расследования установлен факт применения недопустимых методов со стороны учителя. Он уволен, – сказано в обращении.

Напомним, что учитель избил ученика еще 20 сентября. Но видео, как педагог хватает школьника за горло и подвешивает за рюкзак, появилось только в субботу, 24 сентября.

На кадрах видно, как мужчина избивает ученика. Он не раз хватает мальчика за горло. На защиту парня бросаются одноклассники. Тогда учитель подвешивает ученика за лямки рюкзака.