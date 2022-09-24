Фото: скриншот видео

Учителя, который схватил ученика за горло, уволили из школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- По результатам педагогического расследования установлен факт применения недопустимых методов со стороны учителя. Он уволен, – сказано в обращении.

Напомним, что учитель избил ученика еще 20 сентября. Но видео, как педагог хватает школьника за горло и подвешивает за рюкзак, появилось только в субботу, 24 сентября.

На кадрах видно, как мужчина избивает ученика. Он не раз хватает мальчика за горло. На защиту парня бросаются одноклассники. Тогда учитель подвешивает ученика за лямки рюкзака.