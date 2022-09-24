Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев посетил праздничные мероприятия, посвященные 230-летию высадки казаков на Кубани. Они прошли в выставочном комплексе «Атамань». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– Благодаря нашим предкам сегодня мы живем в процветающем регионе. Преодолевая трудности, они создали цветущий край. Кубанские казаки всегда с мужеством и доблестью выполняли свой воинский долг и сражались за будущее своего народа. Высшее призвание казака – быть защитником Родины и опорой государства. И наша задача – следовать их примеру, объединиться в одну большую семью, прилагать все свои таланты и навыки, чтобы сохранить Кубань сильной и передать ее детям, – сказал глава региона.

Напомним, что казаки высадились на Кубани в 1972 году и занялись освоением территории. Они возводили станицы, духовные святыни. Благодаря им появились базисы казачьей жизни.

По словам главы региона, именно казаки превратили дикие степи Кубани в благодатный край. Также во время праздничных гуляний состоялась церемония награждения победителей казачьих стартов. А лучшие жокеи региона выявили сильнейшего в скачках на приз губернатора Краснодарского края. Они состоялись в рамках фестиваля «Казачья слава».