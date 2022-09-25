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Общество25 сентября 2022 4:15

Что произошло за ночь 25 сентября в Краснодарском крае: Учителя-душителя уволили из школы после скандала

Что произошло за ночь 25 сентября в Краснодарском крае
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Учителя физики, который схватил ученика за горло, уволили из краснодарской школы. Он остался без работы после появления записи в соцсетях.

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