Что произошло за ночь 25 сентября в Краснодарском крае: Учителя-душителя уволили из школы после скандала

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Учителя физики, который схватил ученика за горло, уволили из краснодарской школы. Он остался без работы после появления записи в соцсетях.

В Анапе неизвестные отрезали мизинец охраннику, который мешал им искать закладку. Полиция ищет преступников.

В Адыгее мобилизованные и контрактники получат по 100 тысяч рублей. Постановление о единовременной выплате опубликовали на сайте администрации республики.

Самолет пролетел в опасной близости со смерчем в Сочи. Возникшую воронку сняли на видео пассажиры воздушного судна.