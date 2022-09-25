Фото: Лиза Алерт

На Кубани ищут загадочно пропавшую женщину с розовым ведром. 67-летняя Елена Сивоволова ушла в лес 24 сентября, но домой так и не вернулась. Она проживает в одном из СНТ в Горячеключевском районе.

Женщина была одета в синюю клетчатую рубашку, темно-синие спортивные штаны и черные резиновые сапоги. У нее светло-каштановые волосы, карие глаза, рост 160 см, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Елена плутала недолго. 25 сентября ее нашли у хутора Папоротный.

- Поисково-спасательные работы завершены. Женщина обнаружена, в медицинской помощи не нуждается, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.