По телефону можно узнать об участках для голосования. Фото: Виталий ТИМКИВ

На Кубани запущен дополнительный номер кол-центра для участников референдумов по присоединению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожский областей. Избирком региона открыл еще одну линию из-за большого количества обращений. По всем вопросам можно звонить по дополнительному номеру +7 861 262 95 78.

- График работы кол-центра – с 8 до 20 часов. Операторы продолжают оказывать всю необходимую информационную консультацию участникам референдумов, - говорится на сайте комиссии.

Голосование на референдумам продлится до 27 сентября. В Краснодарском крае организованы избирательные участки для жителей освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья.