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Военком Кубани рассказал, кто имеет право на отсрочку при частичной мобилизации. В зону СВО набирают только тех, кто служил в армии и имеет боевой опыт.

- Призываются граждане с военной специальностью, прежде всего, танкисты, артиллеристы, список большой. Они будут иметь статус военнослужащих. Все льготы, денежное довольствие, заработная плата будет поступать на их счета или счета родственников, - сообщил военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов.

По его словам, в первый день в военкоматы пришли около 1 тыс. человек, из них 500 отправили в воинские части для восстановления навыков и прохождения подготовки.

Право на отсрочку есть у работников силовых структур. Это сотрудники прокуратуры, следствия, МЧС, полиции.

Срочники, которые сейчас проходят службу, будут уволены в установленные сроки. В зону СВО они не попадут и смогут вернуться домой.