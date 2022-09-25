Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 858 человек заболели коронавирусом, в том числе 531 женщина, 327 мужчина и 68 детей. Самому маленькому пациенту всего месяц, в самому возрастному - 100 лет.

Лидером по количеству инфицированных остается Краснодар. В городе подтверждено 320 случаев COVID-19. На втором месте Сочи, где заболели 20 местных жителей. замыкает тройку Новороссийск. В городе-герое положительный тест на ковид получили 48 пациентов.

По данным опрештаба Краснодарского края, в Каневском районе выявлено 35 новых случаев коронавируса, в Белореченском - 29, в Армавире - 28, в Тимашевском районе - 27, в Тбилисском - 25, в Выселковском – 22.

Самый низкий показатель в Крыловском, Курганинском, Успенском районах. В этих муниципалитетах заразились всего по одному человеку.

- за последние сутки выздоровели 949 пациента, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 14 жителей региона, - рассказали в минздраве Краснодарского края.

Всего за время пандемии на Кубани умерли 11 035 пациентов. Сейчас в больницах проходят лечение 685 человек с подтвержденным диагнозом.