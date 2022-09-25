Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани студенты примут участие в акциях и конкурсах ко Дню среднего профобразования. Для учащихся техникумов и колледжей организуют тематические мероприятия.

- В учебных организациях пройдут дни самоуправления, виртуальные выставки студенческих проектов и встречи с успешными выпускниками, педагогами и работодателями, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В эти дни кубанские студенты присоединятся к конкурсу роликов о жизни в колледже #тывхорошейкомпании, расскажут о профессиональных династиях, поучаствуют в арт-флешмобе и профориентационном мероприятии «Ночь на фабрике».

Преподаватель информатики Армавирского техникума технологии и сервиса Маргарита Быленко представит Краснодарский край на Всероссийском конкурсе педагогических достижений «Мастер года». Он пройдет с 28 сентября по 3 октября в Екатеринбурге.