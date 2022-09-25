На улице Дежнева загорелось здание
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Краснодаре произошел пожар на улице Дежнева. Загорелось одноэтажное здание. Оно находилось на территории с гаражами и СТО.
- Диспетчеру поступило сообщение о пожаре в 5:03. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. Они выяснили, что горит одноэтажное здание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что пламя охватило 160 квадратных метров.
Открытое горение удалось ликвидировать в 5:52. В 6:20 спасатели приступили к ликвидации последствий пожара. Эвакуированных и пострадавших нет.
В тушении пожара участвовали 21 человек и 6 единицы техники.