На улице Дежнева загорелось здание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре произошел пожар на улице Дежнева. Загорелось одноэтажное здание. Оно находилось на территории с гаражами и СТО.

- Диспетчеру поступило сообщение о пожаре в 5:03. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. Они выяснили, что горит одноэтажное здание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что пламя охватило 160 квадратных метров.

Открытое горение удалось ликвидировать в 5:52. В 6:20 спасатели приступили к ликвидации последствий пожара. Эвакуированных и пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали 21 человек и 6 единицы техники.