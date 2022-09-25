Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2022 12:49

В Сочи 605 га территории определили под строительство школ и других соцобъектов

Всего планируется построить 350 зданий
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи всю свободную землю занимают социальным строительством. Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи всю свободную землю занимают социальным строительством. Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи 605 га территории определили под строительство школ и других соцобъектов. На момент в работе находится 35 учреждений.

- Еженедельно с коллегами проводим «Стройчас». На нем обсуждаем ход возведения, проектировки и ремонта соцобъектов. Сейчас в селах Пластунка, Каштаны и Хаджико строится несколько офисов врачей общей практики, - сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Уточняется, что согласно концепции разрабатываемого Генплана собираются построить более 350 школ и детских садов. Также объектов дополнительного образования и здравоохранения.

В городе всю свободную землю занимают социальным строительством.