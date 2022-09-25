В Сочи всю свободную землю занимают социальным строительством. Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи 605 га территории определили под строительство школ и других соцобъектов. На момент в работе находится 35 учреждений.

- Еженедельно с коллегами проводим «Стройчас». На нем обсуждаем ход возведения, проектировки и ремонта соцобъектов. Сейчас в селах Пластунка, Каштаны и Хаджико строится несколько офисов врачей общей практики, - сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Уточняется, что согласно концепции разрабатываемого Генплана собираются построить более 350 школ и детских садов. Также объектов дополнительного образования и здравоохранения.

В городе всю свободную землю занимают социальным строительством.