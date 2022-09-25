Сербский телеканал снимет цикл программ о Краснодарском крае

Сербское телевидение начнет съемки цикла программ о Кубани с визита в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Съемочная группа в ближайшие дни будет работать в Сочи, а затем в течение недели посетить еще несколько уголков Кубани: Краснодар, Геленджик, Анапу и Темрюкский район. По словам автора и ведущего программы «Балкан трип» Бошко Козарски, сербам очень интересна и близка по духу Россия. Но в последний раз съемки туристических программ сербское телевидение проводило около 10 лет назад.

– Мы хотим открыть для своих соотечественников Краснодарский край как удобное и интересное направление для путешествий, – цитирует Бошко Козарски пресс-служба администрации Краснодарского края. – Тем более что прямой рейс по маршруту Белград-Сочи – это отличная возможность посетить юг России, познакомиться с его культурой и традициями.

Съемки программы о туризме в Краснодарском крае поддержаны послом России в Сербии и Российском центре науки и культуры «Русский Дом» в Белграде.