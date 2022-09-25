На улице Строителей, 7 открыли спортивную площадку. Фото: krd.ru

В Краснодаре на улице Строителей открыли новую спортивную площадку. На ней можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом и стритболом. Объект возвели в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар».

- Площадка стала подарком для жителей ко Дню города. Для этого провели большую работу по строительству спортивного объекта, - сообщил директор городского департамента физической культуры и спорта Борис Тихоненко.

Уточняется, что в открытии участвовали депутаты городской Думы, жители близлежащих домов и спортивная общественность. Для участников с показательным номером выступила местная группа капоэйра под руководством Павла Сотникова.