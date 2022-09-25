В Краснодаре 375 школьников посвятили в казачата

Ученики казачьих классов Краснодара дали обещание быть достойными наследниками основателей Екатеринодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Традиционная часть торжеств в честь Дня города: церемония посвящения в казачата учеников классов казачьей направленности школ Краснодара прошла 25 сентября на Казачьей площади.

После гимнов России, Краснодарского края и Краснодара казачата зачитали торжественное обещание. 375 мальчишек и девчонок пообещали хорошо учиться, уважать старших, изучать историю и культуру казачьего народа, готовиться к защите Родины. Во время церемонии иерей Николай Симора произнес молитву.

– Наш город поистине называется казачьим: здесь живут казачьи традиции, казачий уклад, мужественные казаки. Сегодня очень знаковое событие: вы посвящены в казачата, – цитирует обратившуюся к школьникам председателя городской Думы Вера Галушко пресс-служба администрации Краснодара. – Это значит, что вы активно будете привносить в жизнь казачьи традиции и все хорошее, что сделано вашими отцами и дедами.

– Сегодня мы стоим на том месте, где 229 лет назад стояли славные начинатели Кубанского казачьего войска, атаманы Захарий Чепега и Антон Головатый заложили наш город, Екатеринодар-Краснодар, – напутствовал казачат атаман Екатеринодарского отдельского казачьего общества, есаул Вадим Чернов. – Дав сегодня торжественное обещание, вы стали продолжателями традиций Кубанского казачьего войска.