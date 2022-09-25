Батутисты завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские батутисты завоевали 16 медалей на турнире «Кубок Петра Великого». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. В них участвовало 300 человек из России, Армении, Египта, Республики Беларусь, Узбекистана и Туркменистана.

- Наши батутисты взяли 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Все награды были завоеваны представителями краснодарской школы батутного спорта, - сообщил вице-губернатор края Александр Власов.

Уточняется, что от сборной Краснодарского края приехало 50 батутистов.

В турнире принимали участие юноши и девушки от 11 до 16 лет. В программе были прыжки на акробатической дорожке, двойном минитрампе. Также индивидуальные и синхронные прыжки.