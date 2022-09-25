Билеты из Сочи сильно подорожали в цене. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перелет из Сочи в Ереван, Тбилиси и Астану подорожал до полумиллиона рублей. При этом билеты на многие, даже самые дорогие авиарейсы уже не найти.

- Согласно сервису Aviasales перелет в Армению 26 и 27 сентября обойдется в 23,7 тысяч рублей. 28 и 29 сентября стоимость вырастет до 143,6 и 280,1 тысяч рублей. В среднем, уже через месяц минимальный билет будет стоить 5–7 тысяч рублей, - сообщил «Коммерсантъ».

Уточняется, что из Сочи в Тбилиси 28 сентября стоимость перелета составит 546,4 тысяч рублей. 29 сентября – 285,6 тысяч рублей. 30 сентября – 98,3 тысяч рублей. На те же даты в октябре перелет будет стоить примерно 12–14 тысяч рублей.

Билет из Сочи в Астану 28 сентября обойдется аж в 550,6 тысяч рублей. В среднем перелет на ближайшие даты будет стоить в пределах 60 тысяч рублей. В октябре улететь в столицу Казахстана можно за 12–14 тысяч рублей.