Погода в Адыгее 26 сентября 2022: день ожидается солнечный

Узнали, какой будет погода в Адыгее 26 сентября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 26 сентября 2022.

В Майкопе 26 сентября ожидается солнечный день, без осадков. Максимальная температура воздуха +18°C. Ветер восточный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до +11°C. Ветер западный, юго-восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет малооблачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +19°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +4°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.