В тяжелой ситуации с водой в Сочи обвинили застройщика

Специалисты восстановили водоснабжение.

В Сочи три крупных района остались без воды из-за застройщика. Во время незаконного строительства объекта был поврежден водовод. Застройщика привлекут к уголовной ответственности. Водоснабжающая компания планирует взыскать не менее 5 миллионов рублей.

-На улице Белых Акаций уже дважды происходили прорывы магистрального водовода диаметром 800 мм, которые были спровоцированы незаконным строительством местного застройщика, - сообщается в пресс-службе водоснабжающей компании.

Подобная авария уже была зафиксирована 22 августа. Однако застройщик решил продолжить работы, несмотря на запрет суда.

На данный момент, специалисты восстановили водоснабжение. Судебные заседания пройдут 12 октября и 7 ноября.